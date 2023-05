Das Geburtstags-Horoskop für den 18. August 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Was bringt das nächs­te Lebensjahr? Mehr Abwechslung und Lebendigkeit im Alltag. Dank Jupiter fehlt es Ihnen nicht an originellen Ideen, was Sie alles unternehmen könnten. Der einzige Wermutstropfen: Hin und wieder stehen Sie sich ein bisschen selbst im Weg und wissen nicht genau, was Sie wollen. Das müssen Sie aber nicht allein mit sich ausmachen: Wenden Sie sich in diesen Momenten an einen Menschen, dem Sie vertrauen können. Bestimmt sorgt eine andere Sichtweise für Klarheit!

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. September (kreativ sein), 29. – 31. März (Sport treiben), 27. – 29. Juli (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Willensstärke, Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Anerkennung.

An diesem Tag geboren: Robert Redford, Heino Ferch, Harald Schmidt, Patrick Swayze, Franz Joseph I., Roman Polanski.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie erhalten Anerkennung für Ihre Leistungen und vielleicht sogar mehr Geld.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de