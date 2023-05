Das Geburtstags-Horoskop für den 21. August 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit viel Optimismus und Power geht es ins neue Lebensjahr! Sie haben bestimmt schon jede Menge Ideen, was Sie in der Zukunft alles verwirklichen wollen. Keine Sorge, die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite. Neptun warnt lediglich davor, gleich jedem blindlings zu vertrauen. Sehen Sie sich die Menschen erst an, die Sie in Ihre Pläne einweihen wollen. In der Liebe stehen die Zeichen auf Rot, rot wie die Liebe. Venus sorgt für Herzklopfen, und Schmetterlinge im Bauch sind fast vorprogrammiert sind. Auch wer sein Glück schon gefunden hat, darf sich im nächsten Lebensjahr auf interessante Begegnungen und eine Erweiterung des Bekanntenkreises freuen.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. November (Komplimente verteilen), 15. – 17. April (jemandem ein Lächeln schenken), 28. – 30. Mai (sich durchsetzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Selbstbewusstsein und Engagement.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Robert Lewandowski (Foto), Usain Bolt, Kenny Rogers, Count Basie, John L. Hall, William Murdoch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Festzustellen, wie viel Sie eigentlich in Ihrem Leben schon geleistet haben. Sie dürfen stolz auf sich sein.

