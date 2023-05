Das Geburtstags-Horoskop für den 28. August 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Was auch immer Sie in den kommenden zwölf Monaten vorhaben, Sie meistern Herausforderungen locker und elegant. Dank Mars verfügen Sie über innere Willensstärke und ein gesundes Selbstvertrauen, das hinterlässt nachhaltigen Eindruck. Vielleicht gibt es hier und da mal kleine Rückschläge, das ist aber nicht weiter tragisch. Schütteln Sie dann den Staub ab und stehen Sie gleich wieder auf, um einen neuen Versuch zu starten, große Steine wird man Ihnen dabei nicht in den Weg legen.

Ihre besten Zeiten:16. – 18. November (gut für Kontaktpflege), 7. – 9. Dezember (günstig für Verhandlungen), 19. – 21. Mai (gut für In­formationen einholen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfühlungsvermögen, Fürsorglichkeit und Zärtlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Johann Wolfgang v. Goethe, Ai Weiwei, Leo Tolstoi, Shania Twain.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie endlich wieder mehr Zeit für Ihre Hobbys haben.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de