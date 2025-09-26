Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Jede Woche steht ein Engel schützend an Ihrer Seite und sendet Ihnen wertvolle Impulse. Im Engeltarot erfahren Sie, von welchen himmlischen Kräften Sie vom 29. September bis 5. Oktober 2025 begleitet und unterstützt werden – eine ideale Ergänzung zu Ihrem aktuellen Wochen- und Tageshoroskop.

Die für Ihr Sternzeichen gezogene Engeltarotkarte verrät Ihnen sowohl positive Tendenzen als auch mögliche Herausforderungen dieser Woche. Mit diesem Wissen können Sie gelassen und voller Vertrauen in die nächsten Tage gehen.

Entdecken Sie in unserer Engeltarot-Galerie, welcher Engel Sie jetzt begleitet!