Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 4. Oktober 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 29. September bis 5. Oktober 2025: Das Geheimnis gesunder Haut
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 4. Oktober 2025!
Allergien machen zu schaffen
Der Mond steht in den Fischen. Das ist eine tolle Mond-Energie um sich mit dem Element Wasser zu verbinden. Schwimmen, Aqua-Gymnastik, Wechselduschen, Kneipp-Güsse und Bäder sind jetzt eine wahre Wohltat. Auch die Kraft der Aromaöle verstärkt sich und man kann die heilenden Düfte für die Gesundheit einsetzen. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Jungfrau-, Fische-, Zwillinge- und Schütze-Energie. Und Mond mit Mars im Trigon geben heute auch viel Kraft und Energie. Sie haben das Gefühl, heute viel zu schaffen und das tun Sie auch. Sie fühlen sich fit und sind voller Elan.
Tipp des Tages:
Die Kraft der Aromaöle nutzen.