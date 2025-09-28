Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 3. Oktober 2025

Beinwell stärkt die kranken Venen

Ihre Krampfadern spüren an diesen Tagen vor allem die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Stier- und Skorpion-Energie. Versuchen Sie, so oft es geht, die Beine hochzulegen, um die Durchblutung anzuregen. Vermeiden Sie zu langes Sitzen und Stehen. Operationen an Venen und Unterschenkeln sollten an Wassermann-Tagen nur in dringenden Fällen erfolgen. Wenn Sie etwas Gutes für Ihre Venen tun möchten, dann massieren Sie diese mit einer Beinwellsalbe ein. Dieser Mond ist aber auch güns­tig, um sich wieder mehr zu bewegen, vor allem an der frischen Luft. Gehen Sie nach Feierabend noch ein paar Runden spazieren. Das ist entspannt.

Tipp des Tages:

Beine hoch – das tut den Venen gut.