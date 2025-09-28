Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 3. Oktober 2025
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 3. Oktober 2025!
Beinwell stärkt die kranken Venen
Ihre Krampfadern spüren an diesen Tagen vor allem die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Stier- und Skorpion-Energie. Versuchen Sie, so oft es geht, die Beine hochzulegen, um die Durchblutung anzuregen. Vermeiden Sie zu langes Sitzen und Stehen. Operationen an Venen und Unterschenkeln sollten an Wassermann-Tagen nur in dringenden Fällen erfolgen. Wenn Sie etwas Gutes für Ihre Venen tun möchten, dann massieren Sie diese mit einer Beinwellsalbe ein. Dieser Mond ist aber auch günstig, um sich wieder mehr zu bewegen, vor allem an der frischen Luft. Gehen Sie nach Feierabend noch ein paar Runden spazieren. Das ist entspannt.
Tipp des Tages:
Beine hoch – das tut den Venen gut.