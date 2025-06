Venus-Zeichen berechnen: So prägt der Planet Ihr Liebes- und Berufsleben

Steht Ihre Venus in den Zwillingen? Wie aufregend! Sie sind neugierig, verspielt und lieben es, zu flirten! In einer Partnerschaft benötigen Sie mit einer Zwillinge-Venus vor allem den geistigen Austausch, lange Gespräche und philosophische Diskussionen! Bei anderen kommen Sie mit Ihrem kommunikativen und fröhlichen Wesen gut an und knüpfen leicht neue Kontakte.

Sie brauchen keine Beziehung, um sich vollkommen zu fühlen und genießen Ihre Freiheit. Als Single sind Sie offen für spontane Liebesabenteuer und Flirtereien. Wenn Sie sich doch verlieben, dann am ehesten in eine Person, die Ihre Intelligenz sowie Ihren großartigen Humor teilt. Wer Sie hingegen einengt, stark emotional agiert und schnell eifersüchtig ist, dem entwischen Sie ganz schnell wieder.

Durch Ihre Venus in den Zwillingen brauchen Sie einfach immer genügend Freiraum und Abwechslung. Das gilt auch für Ihren Joballtag, in welchem Sie sich vor allem in den Bereichen Marketing, Forschung und Lehrwesen austoben können.