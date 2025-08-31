Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 6. September 2025

Locker, fröhlich und unbeschwert

Auch wenn der Tag mit dem Mond-Uranus-Quadrat etwas unruhig werden kann, machen Sie das Beste aus allem. Der Wassermann-Mond gestaltet den Tag letztendlich dann doch recht locker, fröhlich und unbeschwert. Man fühlt sich auch nicht gestresst. Wenn halt mal nicht alles so perfekt ist, dann ist es halt so. Lediglich die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Skorpion- und Stier-Energie stressen sich unnötig. Da muss noch das gemacht werden und das noch. Bewahren Sie Ruhe, genießen Sie den Tag, delegieren Sie Arbeit, die noch zu tun ist, an andere. Gönnen Sie sich ein bisschen ME-Time.

Tipp des Tages:

Gönnen Sie sich ein bisschen Erholung.