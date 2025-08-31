Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 5. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 1. bis 7. September 2025: Kennen Sie Reiki?
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 5. September 2025!
Schmerzende Beine
Der Mond steht im Wassermann. Venenentzündungen und Krampfadern sind mittlerweile zu einer Volkskrankheit geworden. Wer davon betroffen ist, klagt über Schmerzen oder ein Brennen entlang einer Vene in den Beinen oder hat Muskelkrämpfe. Oft kommt es auch zu Hautverfärbungen, vor allen an den Knöcheln. Wippen Sie öfter mit den Füßen, gehen Sie wandern, schwimmen Sie. Enzympräparate verbessern die Durchblutung und lassen Entzündungen abklingen. Tipp: Ringelblumensalbe, mehrmals täglich aufgetragen, lässt Entzündungen und Schweregefühl in den Beinen abklingen.
Tipp des Tages:
Beinwellsalbe tut den kranken Venen gut.