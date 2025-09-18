präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Chinesisches Monatshoroskop

Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Erfahren Sie im chinesischen Monatshoroskop für den Oktober, wie sich das Leben der Sternzeichen im Herbstmonat entwickelt.

1 / 13
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Der goldene Oktober hält nicht nur eine neue Jahreszeit für uns bereit, sondern auch ein paar Abenteuer, Liebesglück und spannende Veränderungen. Wenn die Tage wieder kürzer werden und das Laub in warmen Farben leuchtet, spüren viele von uns einen Wandel – im Alltag, in der Liebe und im Wohlbefinden.

Das chinesische Monatshoroskop für den Oktober 2025 verrät, welche Überraschungen und Möglichkeiten die Herbstzeit für die einzelnen Sternzeichen bereithält!

Wie Sie Ihr chinesisches Sternzeichen ermitteln

Sie sind unsicher, welchem chinesischen Sternzeichen Sie angehören? Kein Problem! Mit unserer einfachen Anleitung entdecken Sie im Handumdrehen und ganz kostenlos, ob in Ihnen vielleicht ein temperamentvoller Tiger oder ein liebevoller Hase steckt.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Artikelbild und Social Media: @foxfotoco/AdobeStock (KI generiert)

Weiter
Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025 für das Sternzeichen Ratte
Seite
HoroskopeChinesisches Horoskop
Sternzeichenkreis vor einem Sonnenuntergang - Foto: rawintanpin/iStock
Wochenende-Horoskop
Am Wochenende ab dem 20.09.2025 werden 3 Sternzeichen vom kosmischen Glück verwöhnt!

Am Wochenende ab dem 20.09. stehen die Sterne für Sternzeichen besonders günstig. Sie erleben außergewöhnlich schöne Tage.

Glückspilze in einem herbstlichen Zauberwald - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Glücksdaten im Oktober
Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage Ihres Sternzeichens!

Planet Venus und das Symbol der Jungfrau vor einer Lilafarbenen Galaxie - Foto: ﻿Astrowoche.de & iStock (sololos, dottedhippo)
Venus-Wechsel
Venus in der Jungfrau ab 19. September 2025: Diese 3 Sternzeichen feiern ein Liebes-Happy-End!

Venus in der Jungfrau bringt echte Liebe und tiefe Verbundenheit – drei Sternzeichen erleben besonders schöne Liebesmomente.

Planet Merkur mit dem Symbol für das Sternzeichen Waage - Foto: Astrowoche.de & iStock (WhataWin, buradaki)
Merkur-Wechsel
Merkur in der Waage ab 18.09.2025: Diesen 2 Sternzeichen bringt er einen Energie-Boost und große Erfolge!

Merkur in der Waage sorgt für harmonische Energien und öffnet neue Türen. Vor allem zwei Sternzeichen dürfen sich freuen.

Galaxie leuchtet in rot mit einem großen Planeten im Hintergrund - Foto: wowinside / AdobeStock und AdobeFirefly (generiert mit KI)
Thema der Woche
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für alle 12 Sternzeichen!