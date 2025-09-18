Das chinesische Monatshoroskop im Oktober 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im goldenen Herbst!

Der goldene Oktober hält nicht nur eine neue Jahreszeit für uns bereit, sondern auch ein paar Abenteuer, Liebesglück und spannende Veränderungen. Wenn die Tage wieder kürzer werden und das Laub in warmen Farben leuchtet, spüren viele von uns einen Wandel – im Alltag, in der Liebe und im Wohlbefinden.

Das chinesische Monatshoroskop für den Oktober 2025 verrät, welche Überraschungen und Möglichkeiten die Herbstzeit für die einzelnen Sternzeichen bereithält!