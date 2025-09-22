Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Lila, Violett und Rosa sollten jetzt täglich in Ihrer Kleidung vorhanden sein.
Ihre Glückszahlen: 10, 16, 19, 20, 24 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, mit ehrlicher Freude im Herzen.
