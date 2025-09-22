Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Türkis macht Sie noch unternehmungslustiger und Sie kommen auf neue, verrückte Ideen.
Ihre Glückszahlen: 3, 9, 19, 29, 31 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die sich über Ihre Anwesenheit freuen.
