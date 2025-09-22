Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Die Farbe Blau macht sich gut bei geschäftlichen Terminen. Sie schinden Eindruck.
Ihre Glückszahlen: 8, 13, 19, 31, 32 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Lustige, aufgeweckte und neugierige Menschen.
Video: Glutamat