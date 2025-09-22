Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 22. bis 28. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Die Farbe Blau macht sich gut bei geschäftlichen Terminen. Sie schinden Eindruck.

Ihre Glückszahlen: 8, 13, 19, 31, 32 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Lustige, aufgeweckte und neugierige Menschen.