Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Helle Töne und Pastellfarben helfen Ihnen dabei, sich wohler zu fühlen.
Ihre Glückszahlen: 17, 23, 24, 27, 29 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Kinder erweichen Ihr Herz und lassen Sie lachen.
