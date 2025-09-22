Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Zwilling?
Ihre Glücksfarbe: Grün verleiht Ihnen jetzt das gewisse „Etwas“. Es reicht auch schon ein Schmuckstück.
Ihre Glückszahlen: 3, 17, 20, 21, 45 und 46. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Lustige und unbeschwerte Menschen.
