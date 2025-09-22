Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Sie strahlen ganz besonders in knalligem Blau und Türkis. Sie wirken sehr anziehend.
Ihre Glückszahlen: 12, 14, 19, 22, 30 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ältere, weise Menschen wirken beruhigend auf Sie.
