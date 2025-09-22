Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 22. bis 28. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Sie strahlen ganz besonders in knalligem Blau und Türkis. Sie wirken sehr anziehend.

Ihre Glückszahlen: 12, 14, 19, 22, 30 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Ältere, weise Menschen wirken beruhigend auf Sie.