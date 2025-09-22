Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 22. bis 28. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 22. bis 28. September 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Türkis, kombiniert mit Weiß oder zartem Rosa, stärkt Ihren Charme und lässt Sie leuchten.
Ihre Glückszahlen: 19, 20, 23, 40, 41 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Alle Menschen, die unbeschwert sind.
