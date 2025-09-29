Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Gelb macht Sie frei und abenteuerlich und Ihre Spontaneität ist kaum zu bremsen damit.
Ihre Glückszahlen: 5, 12, 21,28, 32 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen treu zur Seite stehen.
Video: Glutamat