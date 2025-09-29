präsentiert von WUNDERWEIB.de
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wir verraten Ihnen, welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig sind.

Ihre persönlichen Glücksbringer für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Welche Farben, Zahlen oder Begegnungen bringen Ihnen in dieser Woche besonderes Glück? Wir zeigen Ihnen, welche persönlichen Glücksbringer Ihrem Sternzeichen jetzt eine Extraportion positive Energie schenken. Manchmal genügt es schon, sich für ein Outfit in einer bestimmten Farbe zu entscheiden oder sich von Menschen mit der passenden Ausstrahlung umgeben zu lassen, um das eigene Wohlbefinden zu steigern. Entdecken Sie selbst, was Ihrem Glück in dieser Woche auf die Sprünge hilft!

Jetzt lesen: Das große Herbst-Horoskop 2025: Worauf sich Ihr Sternzeichen jetzt freuen darf!

So sieht's bei allen Sternzeichen diese Woche in Sachen Glück aus!

Klicken Sie sich durch unsere Galerie, um herauszufinden, auf welche Glückszahlen etc. Sie in dieser Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025 ein Auge haben sollten. Sie werden Ihnen gut durch die Woche helfen. Ein bisschen Glück hat schließlich noch nie jemandem geschadet, oder?

Artikelbild und Social Media: AdobeFirefly (generiert mit KI)

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
