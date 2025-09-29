Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Silber macht Sie sanft und holt Ihre sensible Seite hervor. Sie sind mehr als beliebt.
Ihre Glückszahlen: 3, 21, 25, 31, 32 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, denen Sie blind vertrauen können.
