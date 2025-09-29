Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Gedeckte und zurückhaltende Herbstfarben zügeln Ihr Temperament.
Ihre Glückszahlen: 3, 22, 28, 41, 43 und 44. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Naturverbundene Menschen.
