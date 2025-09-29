Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Wassermann?
Ihre Glücksfarbe: Blau und Türkis machen Sie ruhig und gelassen und helfen Ihnen dabei, sich zu konzentrieren.
Ihre Glückszahlen: 2, 8, 12, 14, 19 und 30. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Verrückte, Narren und lustige Menschen.
