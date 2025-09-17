präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksdaten im Oktober

Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Wassermann

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage für den Wassermann!

12 / 13
Sternzeichen Wassermann vor Glückspilzen in einem Zauberwald
Foto: Collage mit AdobeFirefly & Astrowoche.de (generiert mit KI)
Auf Pinterest merken

3. Oktober 2025: Das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und Sie sind im Planungsmodus! Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre Ziele 2026 gemacht? Heute ist ein super Tag dafür, denn Sie spüren ganz genau, was Sie sich vom Merkur-Jahr erträumen! Machen Sie eine Liste.

11. Oktober 2025: Ihre offene und lockere Art kommt vor allem auf der Arbeit sehr gut an. Dadurch gelingt es Ihnen, neue Kontakte zu knüpfen und vielen Menschen Ihr Können zu beweisen. Was für eine wertvolle Entwicklung für Ihre Karriere!

29. Oktober 2025: Sie haben das Gefühl, dass das Universum Sie heute in den Arm nimmt und Ihnen zuflüstert, dass alles gut wird. Dieses Urvertrauen in die Energien der Sterne schenkt Ihnen wahnsinnig viel Kraft und Sicherheit.  

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Steinbock
Weiter
Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Fische
Seite
NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Glückspilze in einem herbstlichen Zauberwald - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Glücksdaten im Oktober
Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage Ihres Sternzeichens!

Planet Venus und das Symbol der Jungfrau vor einer Lilafarbenen Galaxie - Foto: ﻿Astrowoche.de & iStock (sololos, dottedhippo)
Venus-Wechsel
Venus in der Jungfrau ab 19. September 2025: Diese 3 Sternzeichen feiern ein Liebes-Happy-End!

Venus in der Jungfrau bringt echte Liebe und tiefe Verbundenheit – drei Sternzeichen erleben besonders schöne Liebesmomente.

Planeten fliegen durch eine Galaxie mir rosafarbenden Wolken - Foto: Chy Creator / AdobeStock
Vollmond, Neumond & Planetenwechsel
Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Herbst 2025 auf einen Blick

Die Sterne begleiten uns durch den Herbst vom 22.09. bis zum 21.12.2025. Auf diese Ereignisse können wir uns freuen!

Planet Merkur mit dem Symbol für das Sternzeichen Waage - Foto: Astrowoche.de & iStock (WhataWin, buradaki)
Merkur-Wechsel
Merkur in der Waage ab 18.09.2025: Diesen 2 Sternzeichen bringt er einen Energie-Boost und große Erfolge!

Merkur in der Waage sorgt für harmonische Energien und öffnet neue Türen. Vor allem zwei Sternzeichen dürfen sich freuen.

Galaxie leuchtet in rot mit einem großen Planeten im Hintergrund - Foto: wowinside / AdobeStock und AdobeFirefly (generiert mit KI)
Thema der Woche
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für alle 12 Sternzeichen!