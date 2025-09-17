Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Wassermann

3. Oktober 2025: Das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und Sie sind im Planungsmodus! Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre Ziele 2026 gemacht? Heute ist ein super Tag dafür, denn Sie spüren ganz genau, was Sie sich vom Merkur-Jahr erträumen! Machen Sie eine Liste.

11. Oktober 2025: Ihre offene und lockere Art kommt vor allem auf der Arbeit sehr gut an. Dadurch gelingt es Ihnen, neue Kontakte zu knüpfen und vielen Menschen Ihr Können zu beweisen. Was für eine wertvolle Entwicklung für Ihre Karriere!

29. Oktober 2025: Sie haben das Gefühl, dass das Universum Sie heute in den Arm nimmt und Ihnen zuflüstert, dass alles gut wird. Dieses Urvertrauen in die Energien der Sterne schenkt Ihnen wahnsinnig viel Kraft und Sicherheit.