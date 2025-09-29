Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Probieren Sie diese Woche die Kombinationen von Grau und Rot. Es stärkt Ihre Geduld.
Ihre Glückszahlen: 12, 18, 20, 22, 23 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Suchen Sie die Nähe von kreativen Menschen.
