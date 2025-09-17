Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Widder

1. Oktober 2025: Heute haben Sie die Chance, große Fortschritte zu machen, was Ihre Karriere betrifft. Vielleicht wartet schon bald eine Beförderung auf Sie, die auch die Kasse klingeln lassen wird.

6. Oktober 2025: Sie haben eine tolle Verbindung zu Ihrer Seele und wissen ganz genau, wer Sie sind. Jetzt können Sie sich auch mit den Gedanken befassen, die Sie sonst nicht zu greifen bekommen. Der perfekte Tag für eine Meditation.

19. Oktober 2025: Sie erhalten die Anerkennung, die Sie verdienen. Vielleicht sogar von einer Person, bei der Sie gar nicht wussten, wie viel diese von Ihnen hält. Nehmen Sie sich diese wohltuenden Worte zu Herzen, denn sie sind ernst gemeint.