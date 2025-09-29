Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Bei wichtigen Terminen sollten Sie Dunkelblau tragen. Gelb hilft bei Dates und Verabredungen.
Ihre Glückszahlen: 8, 33, 35, 36, 39 und 41. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Charakterstarke Menschen.
Video: Glutamat