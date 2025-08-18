Die Glückstage im September 2025: Sternzeichen Zwillinge

5. September 2025: Das Universum ist auf Ihrer Seite, lieber Zwilling und das bedeutet, dass heute Wunder wahr werden können. Was ist Ihr größter Wunsch?

13. September 2025: Ihre Energiereserven sind jetzt unerschöpflich! Kein Wunder, dass heute ein erfolgreicher Tag vor Ihnen liegt, an denen Ihnen jede Hürde wie eine Kleinigkeit vorkommt.

22. September 2025: Endlich können Sie sich mit einem lieben Menschen aussprechen. Dieser Streit hat Sie schon länger belastet. Wie gut, dass man über alles reden kann.