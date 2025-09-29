Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Zwilling?
Ihre Glücksfarbe: Kleiden Sie sich dezent schick in Schwarz und Grau. Blau heitert die Stimmung auf.
Ihre Glückszahlen: 19, 22, 23, 25, 29 und 31. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die einfach anders sind als Sie.
