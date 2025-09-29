Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 29. September bis 5. Oktober 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen ruhig mal in den Farbtopf greifen. Bunt, hell und kreativ soll es sein.
Ihre Glückszahlen: 9, 19, 27, 33, 34 und 38. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Zurückhaltende, rücksichtsvolle Menschen.
Video: Glutamat