Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025

Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen ruhig mal in den Farbtopf greifen. Bunt, hell und kreativ soll es sein.

Ihre Glückszahlen: 9, 19, 27, 33, 34 und 38. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Zurückhaltende, rücksichtsvolle Menschen.