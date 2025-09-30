LIEBE:

Venus zwinkert Ihnen ab dem 14. besonders freundlich zu. Singles dürfen sich über die eine oder andere wunderbare Chance freuen. Der siebte Himmel in Sachen Liebe lässt da nicht mehr lange auf sich warten. Ende des Monats kann es noch einmal so richtig spannend werden: Eine verflossene Liebe könnte sich melden und ein bisschen für Verwirrung sorgen. Aber keine Sorge, Pluto bringt ganz schnell Klarheit.

KARRIERE:

Ein unerwarteter Anruf sorgt für Aufregung. Es könnte sich um ein Angebot handeln, bei dem Sie sich schnell entscheiden müssen. Ihr Bauchgefühl lässt Sie dank Merkur nicht im Stich. Ergreifen Sie Mitte des Monats die Chance, wenn man Ihnen eine kostenlose Fortbildung oder ein Seminar anbietet. Über kurz oder lang wird sich die Mühe lohnen.

GESUNDHEIT:

Lieber Löwe, Mars steht im Quadrat und das kann zu innerer Unruhe und Überlastung führen. Das könnte Ihr Kreislaufsystem ein wenig durcheinanderbringen, also legen Sie Priorität auf bestimmte Gewohnheiten – wie z. B. regelmäßige Mahlzeiten, ein Buch lesen und soziale Kontakte pflegen. Das alles hilft Ihnen, Ihre Widerstandskraft zu stärken, um dann letztendlich entspannt den Monat ausklingen zu lassen.

GLÜCKSTAGE:

6. Oktober 2025: Sie sind ein Sonntagskind der Liebe.

10. Oktober 2025: Heute fällt Ihnen das Glück in den Schoß.

25. Oktober 2025: So viel Spaß, so viel Freude!

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.