Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 2. Oktober 2025
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 29. September bis 5. Oktober 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Donnerstag, den 2. Oktober 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich höre auf meinen Körper und achte meine Gesundheit.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Heute ist der gefährlichste Tag der Woche. Das liegt an Merkur, der sich leider im Quadrat zu Glücksplanet Jupiter stellt und damit wird das ganz schnell eine Unglückskonstellation. Wir pfeifen auf finanzielle Sicherheit und kommen buchstäblich in einen Kaufrausch. So lange haben wir gespart! Wofür?! Das ist eine gefährliche Art zu denken und wir müssen uns bremsen. Das gilt auch für den Sport und den Straßenverkehr. Denn mit Mars und Mond droht Verletzungsgefahr. Gut, dass uns wenigstens die Sonne wohlgesonnen ist und ein wenig auf uns aufpasst.