Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Im Oktober kommt der Herbst so richtig in unseren Herzen an. Jedes Jahr haben dann auch die überzeugtesten Sommerkinder sich mit den Vorzügen der goldenen Jahreszeit angefreundet. Die Tage werden zwar immer kürzer, aber dafür nicht weniger intensiv. Dieser Monat steht für Veränderung und Besinnlichkeit! Im Zeichen der Waage und dann im Skorpion lenkt die Sonne unseren Fokus vor allem auf gefühlige Themen und das Beisammensein mit unseren Liebsten. Wir kommen zur Ruhe und bereiten uns auf das Finale des Venus-Jahres 2025 vor.

Wie in jedem Monat erwarten auch im Oktober jedes Sternzeichen drei besondere Glückstage. Schauen Sie nach, welche Termine für Sie diesmal zu einem echten Wendepunkt werden könnten, und notieren Sie sich diese am besten gleich im Kalender.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich Beruf, Liebe und Gesundheit in den nächsten Wochen für Sie entwickeln, lesen Sie im aktuellen Monatshoroskop für Oktober 2025 nach, was der Herbst für Sie bereithält.