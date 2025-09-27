Ihr Mantra des Tages für Freitag: 3. Oktober 2025

Das Mantra des Tages:

„Der*die Größere gibt nach und das bin heute ich.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Merkur-Jupiter-Quadrat gestern hat uns uneinsichtig gemacht, und zwar nicht nur im Hinblick auf unsere finanzielle Situation. Wir haben Ratschläge von Menschen, die es gut mit uns meinen, brüsk, manchmal auch sehr aggressiv zurückgewiesen. Motto: Lass mich machen und kümmere dich gefälligst um deinen Kram... Heute lässt uns der Mond im Trigon zu Merkur erkennen, wie viel Porzellan wir auf diese Weise zerschlagen haben. Und wir sind bereit, uns zu entschuldigen, um das Ganze wieder halbwegs zu kitten. Ob’s gelingt? Hängt wohl davon ab, ob wir es ehrlich meinen mit der Entschuldigung.