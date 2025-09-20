Ihr Mantra des Tages für Montag: 22. September 2025
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 22. bis 28. September 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Montag, den 22. September 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich fokussiere mich auf die schönen Dinge im Leben.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Mit Mars im Skorpion handeln die Menschen unvorsichtig, unfair und aggressiv. Das behalten wir jetzt im Hinterkopf und sind auf allen Lebensebenen sehr vorsichtig und auf alles vorbereitet. Die Sonne in der Waage lockert insgesamt die Anspannung aber auf. Trotz aller Krisen und nervlichen Herausforderungen vergessen wir nicht, dass das Leben doch eigentlich schön ist und wir nur das eine haben – wir wollen das Beste daraus machen. Das gefällt dem Mond und Merkur, die sich in einer Konjunktion verbinden. Sie helfen uns, Pläne für die nähere Zukunft zu schmieden.