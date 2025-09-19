Das Engeltarot für alle 12 Sternzeichen für die Woche vom 22. bis 28. September 2025

In jeder Woche wacht ein Engel über Ihr Sternzeichen und schenkt Ihnen besondere Impulse und Schutz. Mit unserem Engeltarot entdecken Sie, welche himmlischen Kräfte Sie vom 22. bis 28. September 2025 begleiten und unterstützen werden. Damit ergänzen Sie Ihr aktuelles Wochen- und Tageshoroskop optimal.

Die Engeltarotkarte, die speziell für Ihr Sternzeichen in dieser Woche gezogen wird, zeigt Ihnen sowohl positive Entwicklungen als auch mögliche Stolpersteine auf. Wenn Sie wissen, worauf Sie achten können, gehen Sie gestärkt und gelassen durch die kommenden Tage.

Klicken Sie sich durch unsere Engeltarot-Galerie und finden Sie heraus, welcher Engel an Ihrer Seite steht!