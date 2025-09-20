Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 23. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf und glaube an mich!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es ist herrlich! Die Sonne und Neptun nehmen uns links und rechts an die Hand und fliegen mit uns fort in ferne Zauberlandschaften. Wir schließen die Augen, tauchen ein in Lichter und Farben und lassen uns einfach ein wenig treiben. Das fühlt sich an wie ein kleiner Kurzurlaub und stärkt Körper, Geist und Seele. Wir müssen nur auf das Quadrat von Mond und Jupiter ein Auge haben, denn das verleitet zu Übermut. Und auch wenn wir heute alles ein wenig lockerer nehmen dürfen, sollten wir unsere Pflichten zwischendurch nicht vergessen. Denn auch das gehört zu einem fantastischen Tag dazu.