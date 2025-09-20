Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 22. bis 28. September 2025

Die Woche startet ein wenig turbulent, es wird aber zunehmend ruhiger, und es ist viel Gutes dabei.

Ein sehr mulmiger Aspekt dürfte gleich am Montag von Mars kommen, der in den Skorpion gewandert ist. Das heißt: Vorsicht! So wie der Skorpion fahren jetzt auch unsere Mitmenschen ihren Stachel aus. Wie wir uns davor schützen? Wir müssen gut aufpassen, wem wir vertrauen und wen wir in unsere Nähe lassen. Und wir müssen selbst auch darauf achten, andere nicht zu verletzen, weil wir gerade ein wenig gereizt sind. Dass die Sonne gleichzeitig in die harmoniebedürftige Waage wandert, ist ein guter Ausgleich, der uns immer wieder vor Dummheiten bewahrt. Wir sehen die schönen Dinge im Leben und können Negatives gut abblocken.

Am Dienstag trifft sich die Sonne mit Neptun, und die beiden nehmen uns mit auf eine fantastische Reise in fremde Zauberwelten. Wir schaffen es, zumindest kurzzeitig, Alltag und Stress zu vergessen, und kämpfen gegen Drachen, zaubern mit Elfen und Hexen. Kurz gesagt: ein Tag für Träume. Wenn wir zurückkommen, sind wir erholt und träumen weiter.

Der Mittwoch ist ein wunderbarer Zeitpunkt für einen Neuanfang, wenn sich Sonne und Uranus verbinden. Und Pluto gibt den Start frei für unsere neue Heldenreise, oder anders: Wir machen Pläne für unsere Zukunft, optimistische Pläne. Aber noch während wir unsere Zukunft in den schönsten Farben malen, poltert ein Mars-Pluto-Quadrat mit dem Fuß an unsere Tür und erinnert uns an das, was uns bedrückt. Aber nein, diesmal schieben wir den stählernen Riegel vor, Zutritt verweigert! Unsere Zukunft ist uns wichtiger als Sterne, die sie uns verbauen wollen.

