Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 28. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich stelle mir die wichtigsten Zukunftsfragen schon heute.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser Sonntag steht im Zeichen der Freundschaft. Wer kennt das nicht: Man ist im Alltag so eingespannt, arbeitet acht bis zehn Stunden am Tag und ist abends und auch am Wochenende zu müde, um Freundschaften zu pflegen und mal wieder Spaß zu haben. Merkur und dem Mond gefällt das gar nicht, und sie treffen sich im Sextil, das uns auffordert, die Lebensfreude nicht zu verlieren. Und das nehmen wir ernst. Wir greifen zum Telefon und verabreden uns. Sollte der September noch schön warm sein, ist ein gemeinsames Picknick im Grünen oder ein Mittagessen im Biergarten genau das Richtige, um abzuschalten und sich zu verbinden.