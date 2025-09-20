präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Samstag: 27. September 2025

Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 22. bis 28. September 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Samstag, 27. September 2025!

Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 27
Das Mantra des Tages:

„Ich vertraue den Menschen, die ich liebe.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch wenn sich gegen Abend hin mit Venus und Mond eine kleine Liebeskrise andeutet, sollten wir das heute nicht zu ernst nehmen. Ja, es gibt vielleicht Diskussionen oder sogar Streit, aber das kommt ja in den besten Beziehungen vor, und man muss nicht gleich ein Drama draus machen. Wenn wir unsicher sind, ob man ehrlich zu uns ist und ob man uns noch gern hat, dann raten Sonne und Mond dazu, dass wir uns einer Person anvertrauen und nach Rat fragen. Das sollte ein Herzensmensch sein, von dem wir wissen, dass er ehrlich zu uns ist und uns auch auffängt, wenn wir traurig, unsicher oder verzweifelt sind.

