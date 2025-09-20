Ihr Mantra des Tages für Samstag: 27. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich vertraue den Menschen, die ich liebe.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch wenn sich gegen Abend hin mit Venus und Mond eine kleine Liebeskrise andeutet, sollten wir das heute nicht zu ernst nehmen. Ja, es gibt vielleicht Diskussionen oder sogar Streit, aber das kommt ja in den besten Beziehungen vor, und man muss nicht gleich ein Drama draus machen. Wenn wir unsicher sind, ob man ehrlich zu uns ist und ob man uns noch gern hat, dann raten Sonne und Mond dazu, dass wir uns einer Person anvertrauen und nach Rat fragen. Das sollte ein Herzensmensch sein, von dem wir wissen, dass er ehrlich zu uns ist und uns auch auffängt, wenn wir traurig, unsicher oder verzweifelt sind.