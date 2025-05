Saturn-Zeichen berechnen: Was es im Geburtshoroskop bedeutet

Steht Saturn in Ihrem Geburtshoroskop im Wassermann, dann sind Sie dazu in der Lage Revolutionen anzustoßen! Ihr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein trifft auf kreative Ideen und den Wunsch nach Individualität. Schwierig wird es nur, wenn Sie merken, dass Ihre Visionen sich nicht bewahrheiten und Ihnen der Alltag mit all seinen Herausforderungen in die Quere kommt. Zum Glück steuert der Saturn eine große Portion Durchhaltevermögen bei und Sie lassen sich nicht so schnell entmutigen. Große Fortschritte brauchen mehr Zeit, als kleine Veränderungen... Und Sie denken in Extremen!