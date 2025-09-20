Ihr Mantra des Tages für Freitag: 26. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich nehme jeden Moment, wie er kommt, ohne lange darüber nachzudenken.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der gestrige Donnerstag hat schon leichte Beruhigung spüren lassen. Jetzt geht es weiter gemütlich aufs Wochenende zu. Mond und Jupiter kitzeln uns aus dem Schlaf, und wir sind ausgeruht und voller Elan. So kann am Freitag noch recht viel erledigt werden. Dazu haben wir jetzt auch ganz klare Vorstellungen davon, wie unsere Zukunft aussehen soll, und wir schreiben Listen, planen Treffen und Gespräche und haken ein Ding nach dem anderen auf unserer To-do-Liste ab. Das ist ein richtig gutes Gefühl von Sicherheit, und das wirkt sich auch auf unsere Ausstrahlung aus. Wir lächeln und kommen gut an.