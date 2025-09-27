Ihr Mantra des Tages für Samstag: 4. Oktober 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich bleibe in Bewegung, denn das tut mir gut.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Endlich Wochenende! Zumindest denken wir das. Mit dem Mond-Quadrat-Uranus haben wir aber falsch gedacht. Der Start in den Samstag wird alles andere als entspannt. Es gibt aber einen einfachen Trick, den Stress zu umgehen: ausschlafen! Dann kriegen wir die Wirren von Uranus gar nicht mit. Dann wird erst einmal richtig ausgiebig und lange gefrühstückt und schon haben wir die nötige Power, um alles zu erledigen, was ansteht. Mars unterstützt uns dann auch dabei. Der Haushalt geht leicht von der Hand und wir haben auch noch Lust, ein wenig Sport zu machen. Perfekt!