Die verschiedenen Phasen von Jahresherrscherin Venus im Jahr 2025 und was sie bedeuten

Am 20. März 2025 hat mit der Frühlingstagundnachtgleiche offiziell das neue astrologische Jahr begonnen und dieses steht ganz im Zeichen der Venus. Die Jahresherrscherin begleitet uns durch das Jahr 2025 und nimmt uns mit auf eine Reise, auf der sie uns die vielfältigen Facetten der Liebe näherbringt. Sie offenbart uns, was wir in Partnerschaften suchen und was uns in der Liebe wirklich glücklich macht. Die verschiedenen Venus-Phasen im Tierkreis gehen mit unterschiedlichen Energien einher und laden uns dazu ein, die Liebe in all ihren Formen zu erleben. Hier erfahren Sie, wann Venus in welches Zeichen wechselt und was das für uns bedeutet!

