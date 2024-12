Portaltage 2025: Wann sie sind und was sie bedeuten

So viel, wie sich inzwischen mit den Portaltagen beschäftigt wird, stellt sich natürlich auch die Frage, woher sie genau kommen. Entnommen sind die Portaltage dem Dreamspell-Kalender von José Argüelles. Für diesen Kalender wiederum diente in Teilen der Tzolkin-Kalender der Maya als Vorlage. Dieser umfasst im Gegensatz zum gregorianischen Kalender nicht 365, sondern 260 Tage. Er wurde allerdings mittlerweile an die gegenwärtige Zeitrechnung angeglichen.

Eine Besonderheit der Portaltage ist, dass sie jedes Jahr variieren - nicht nur der jeweilige Zeitpunkt, sondern auch die Anzahl. Wenn Sie die Einladung annehmen möchten, die diese Tage bieten können, dann sollten Sie wissen, wann genau sie im Jahr 2025 stattfinden. An dieser Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, dass insbesondere die Monate Juli und August 2025 viele Portaltage bieten.

