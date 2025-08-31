LIEBE:

Keine Sorge, Ihr Liebesleben kommt im September nicht zu kurz. Ihre Aussichten sind nahezu grandios. Venus lässt Sie strahlen, macht Sie jünger, attraktiver, selbstbewusster und sinnlicher. Alles spricht dafür, dass Sie schon bald nicht mehr alleine durchs Leben gehen. Die Zeit ist reif dafür. Wenn Sie bereits eine Schulter zum Anlehnen haben, dann bietet diese noch mehr Halt als bisher. Ein wunderbares Gefühl, so beschützt und geborgen zu sein.

KARRIERE:

Lieber Wassermann, Sie haben im September die Chance mit Mars einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ihre berufliche Entwicklung wird gefördert. Ziehen Sie Bilanz des bisher Erreichten, planen Sie mit den gegebenen Möglichkeiten. Auch wenn Sie zwischendurch mehr leisten müssen als andere, zahlen sich Ihre Bemühungen definitiv aus.

GESUNDHEIT:

Sie dürfen sich mit Mars auf einen Monat freuen, der Sie fit und aktiv sein lässt. Kleine Zipperlein könnten zwischendurch mal auftauchen, diese sollten Sie aber nicht gleich mit der Chemie-Keule bekämpfen, sondern erst mal mit Hilfe der Natur dagegen angehen. Hilft das nichts, dann ist ein Arztbesuch unumgänglich.

GLÜCKSTAGE:

5. September 2025: Sie sind fit für neue Herausforderungen.

14. September 2025: Ein glücklicher Tag! Sie fühlen sich gut.

24. September 2025: Im Bereich Finanzen geht es aufwärts.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.