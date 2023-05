Der Wassermann hält rein gar nichts davon, dem Mainstream zu folgen. Er möchte lieber eigene Wege gehen und schätzt alles, was außergewöhnlich und gern auch etwas skurril ist. Das macht es manchmal schwer, ihn einzuschätzen. Und, ganz ehrlich, er weiß ja oft selbst nicht, was er im nächsten Moment anstellen wird. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten und jede klingt so furchtbar interessant.

Er sprüht regelrecht vor kreativen Ideen und so fängt er freudig alles an. Er möchte sich ausprobieren, bevor er entscheidet, was zu ihm passt und was nicht. Dabei hat er ein gutes Gespür dafür, wo Spaß geboten ist und wo er die innovativsten Ideen aufschnappen kann. So ist er anderen immer einen Schritt voraus. Und gedanklich sowieso meist noch mal ganz woanders. Es ist schwer, ihn zu fassen, aber dafür ist es mit ihm unglaublich interessant – und Langeweile mutiert zum Fremdwort.

