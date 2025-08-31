LIEBE:

Im September tanzt mit Venus die Liebe vor Ihrer Nase herum. Sie begegnen dem Menschen, der wie der sogenannte „Deckel auf dem Topf“ passt. Auch in bestehenden Partnerschaften weckt die Löwe-Venus neue Leidenschaft. Für Singles könnte zudem auch ein verträumtes Abenteuer winken, was Sie einfach nur genießen sollen. Und das lieber Widder, tun Sie ganz bestimmt.

KARRIERE:

Gleich zu Beginn des Monats haben Sie mit Mars einen ganz klaren Blick und können zielsicher wichtige Entscheidungen treffen. Zudem können Sie Ihre kreativen und künstlerischen Eigenschaften ausleben. Wenn es um neue Dinge geht, macht Ihnen Saturn Mut, diese auch anzupacken. Das wird natürlich vom Chef geschätzt und er denkt vielleicht sogar über eine Beförderung nach.

GESUNDHEIT:

Lieber Widder, Ihre gesundheitlichen Schwachstellen sind der Kopf und die Zähne. Diesen Monat können Sie mit Mars gut dagegen steuern und werden deutlich weniger von Kopfschmerzen geplagt. Mondtipp: Achten Sie auf eine gesunde Lebensweise (viel Obst und Gemüse). Trinken Sie täglich zwei Liter Wasser. Bewegen Sie sich täglich an der frischen Luft. Und ganz wichtig: Kurieren Sie eventuelle Erkältungen oder Infekte gut aus.

GLÜCKSTAGE:

4. September 2025: Ihre Energiereserven sind hoch.

8. September 2025: Sie können andere begeistern.

27. September 2025: Feiern Sie das Leben.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.