Sternzeichen-Eigenschaften: Alles über das Sternzeichen Widder - 21.03. bis 20.04.

Der Widder in seiner Urform ist reines Dynamit. Wer so unter Volldampf steht, kann natürlich auch mal explodieren wie ein Schnellkochtopf, den man nicht sachgemäß bedient. Wer ihn warten lässt oder ihm das verweigert, was er gern hätte, kann ein Lied davon singen. Er ist nun einmal chronisch ungeduldig und seine Zündschnur ist kurz. Da kann es recht schnell zum Streit kommen; zumal er es liebt, andere ein wenig anzustacheln.

Der Widder wird eben nicht umsonst von Kriegsgott Mars regiert. Wo andere erschreckt das Weite suchen, fühlt er sich erst so richtig wohl. Gefürchtet wird er auch für seine unüberlegten Aktionen, mit denen er sich öfter mal in die Nesseln setzt. Mit etwas mehr Plan könnte er sich so manche Arbeit und auch manche unnötige Beule ersparen. Doch er lebt getreu dem Motto: no risk, no fun!