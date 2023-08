Der Mond begünstigt nun Zwischendüngungen sowie das Setzen bzw. Ernten und Einlagern von Wurzelgemüse. Also ran an Radieschen, Rettich, Rüben und alles, was dazugehört.

Eine Wassermelone ist nicht nur zum Essen da, sie eignet sich auch als Dekoration, in das Sie zum Beispiel das Motto Ihrer nächsten Sommerparty hineinschnitzen. Also das kann „Sonne, Strand, Hawaii, Blumen etc.“ sein. Die Buchstaben mit einem feinen Marker auf der Schale anzeichnen, dann mit einem scharfen Messer einschnitzen. Die Melone können Sie dann auch noch mit Glassteinen und Blüten dekorieren. Und zu später Stunde natürlich unbedingt aufessen, damit nichts verkommt.

Wenn Sie immer wieder an den Alltag und die Anstrengungen und den Stress in dieser bevorstehenden Woche denken müssen, kann folgende kleine Übung dabei helfen, um loszulassen: dreimal pro Tag 30 Sekunden lang den Punkt direkt auf der Kinnspitze massieren. Denken Sie dabei bewusst an etwas, was Sie beruhigt. Zum Beispiel der letzte Urlaub oder Ihre Yogastunde.