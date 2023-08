Sie sollten heute nicht zu früh in den Feierabend gehen, denn Ihr Verstand läuft noch auf Hochtouren und Sie haben auch körperlich noch jede Menge Power. Dadurch arbeiten Sie konzentriert und trotzdem schnell und das wird sich gegen Ende der Woche bestimmt auszahlen.

Maler- und/oder Lackierarbeiten werden heute vom Mond ganz besonders unterstützt. Wenn Sie also sowieso geplant haben, die eine oder andere Wand neu zu streichen, dann legen Sie einfach gleich noch los.

Es gibt genug zu tun: lockern sowie mulchen Sie den Boden, bekämpfen Sie unterirdische Schädlinge (z. B. Wühlmäuse, Erdraupen) und setzen den Komposthaufen an bzw. um. Der Mond gärtnert fleißig mit.

Der Mond unterstützt die Tiefenreinigung der Haut und hilft Fältchen reduzieren. Also ran an Peelings, Gesichtsmasken, Anti-Cellulite-Cremes, Öle und Lotionen.

Hilft bei Verspannungen im Nacken- und Halswirbelbereich: auf einen Stuhl setzen, den Oberkörper aufrecht halten und mit den Händen die Sitzfläche umfassen. Die Füße stellen Sie schulterbreit und ganzflächig auf. Nun senken Sie die Schultern langsam nach unten und strecken Kopf und Hals langsam nach oben in Richtung Zimmerdecke. Anschließend kehren Sie in die Ausgangsposition zurück. Mehrmals wiederholen.

Orangenöl mit Basilikum schmeckt toll und kann man ganz leicht selber machen: 500 ml Rapsöl in eine verschließbare Flasche füllen, 3 Stiele Basilikum waschen und trocken tupfen. Eine Bio-Orange heiß waschen und ein Viertel der Schale dünn abziehen. Mit dem Basilikum in die Flasche geben, verschließen, drei Wochen ziehen lassen. Verfeinert nicht nur den Salat, schmeckt auch toll zu Fisch.

Der heutige Start in den Dienstag dürfte recht gelassen sein. Sie lassen sich nicht stressen, sondern sondieren erst einmal die Lage und sortieren Aufgaben (beruflich wie privat) nach wichtig und unwichtig ein. Richtig so, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Da bleibt auch noch genug Energie für Freizeit, Freunde und die Liebe.